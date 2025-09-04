Riforma Maturità, bocciato chi non fa l’orale: il Consiglio dei Ministri approva. Novità anche per PCTO e composizione delle commissioni d’esame

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge che introduce la riforma dell’esame di Maturità.

Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che, uscendo da Palazzo Chigi, ha illustrato i principali cambiamenti del provvedimento, il quale “modifica l’orale in profondità” e stabilisce che “chi fa scena muta all’orale, chi non svolge regolarmente la prova orale sarà bocciato“.

I PCTO diventano formazione scuola-lavoro

Sul fronte dell’alternanza scuola-lavoro – riporta ANSA – il ministro ha spiegato che “cambia da Pcto, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, acronimo molto criptico, a formazione scuola-lavoro, per sottolineare l’importanza anche di questo collegamento che riteniamo sia particolarmente significativo nel percorso di formazione dei giovani”.

Percorso 4+2

Valditara ha inoltre chiarito che la sperimentazione del modello 4+2 “diventa ordinamentale, quindi sarà obbligatoria laddove sarà possibile istituire la filiera. Non sparisce il percorso quinquennale ma si dovrà affiancare anche il percorso del cosiddetto 4+2”. “Quest’anno – ha sottolineato – sono quasi 10mila gli iscritti tra primo e secondo anno”.

Come cambia l’orale

“Abbiamo deciso di modificare l’orale in profondità: scompare la discussione sul documento che aveva sollevato molte perplessità, molta ansia anche negli studenti, quindi un orale che diventa più serio e più sereno. Quattro materie decise a gennaio su cui si concentrerà l’esame orale”.

Il ministro ha rimarcato che “il tema della valutazione a 360° della persona, come d’altro canto chiedevano anche gli studenti avrà un suo ruolo fondamentale: si valuteranno non soltanto le competenze, le conoscenze, le abilità acquisite, ma anche quel grado di autonomia, di responsabilità conseguito dallo studente nel corso gli anni delle superiori, ma anche dimostrato nel percorso dell’esame di maturità”.

“Verranno considerate – ha spiegato – anche quelle attività in qualche modo connesse con il percorso scolastico, penso per esempio le attività sportive, culturali, così come quelle azioni particolarmente meritevoli che abbiano evidenziato senso di responsabilità e impegno da parte dello studente. Ovviamente si tratta di azioni che possono anche essere extra scolastiche”.

Modifiche anche alla composizione delle commissioni

Così Valditara ha presentato le novità dell’esame di Stato, ricordando anche che “la composizione della commissione diminuisce da 7 a 5. Ci sono dunque dei risparmi – ha aggiunto – che saranno, fra l’altro, utilizzati per la formazione dei futuri commissari. Chi farà il commissario per l’esame di maturità avrà una formazione specifica. Contiamo anche di pagare di più i commissari che andranno a fare la maturità”.