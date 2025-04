Riforma Valditara valutazione comportamento: non è ancora applicabile completamente

Le polemiche sulle modalità di calcolo delle votazioni d’esame in presenza di voti di condotta bassi stanno riaprendo la discussione sulla effettiva vigenza delle norme introdotte dalla legge 150 dello scorso mese di ottobre.

Considerato che l’OM sugli esami di Stato fa riferimento proprio alla legge 150, verrebbe da pensare che questo testo normativa sia già pienamente applicabile.

In realtà la questione è un po’ più complessa.

Ci sono alcune disposizioni (quelle relative al voto di condotta, appunto) che sono già applicabili in quando la legge 150 aveva introdotto esplicitamente alcune modifiche al decreto legislativo 62/2017 che detta disposizioni in materia di valutazione.



Risultano invece ad oggi non applicabili le regole sulle sanzioni disciplinari: per fare questo bisognerà modificare il “vecchio” Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR 249 del 1998).

Il nuovo Regolamento dovrà essere adottato dal Governo entro la fine di aprile e dovrà prevedere non solo l’allontanamento dalla scuola ma soprattutto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’elenco fornito dal Ministero.

Nel concreto questo significa che, ad oggi, le sospensioni oltre i due giorni non sono ancora gestibili secondo le regole della legge 150.