Rinnovo contratto scuola: incontri all’Aran rinviati, tutti i nodi rimasti in sospeso

Le novità per il mondo della scuola di questa settimana: si torna a parlare del rinnovo del contratto scuola 2019-2021: questa settimana all’Aran erano previsti ben tre incontri, il 17, il 18 e il 19 gennaio, per procedere sulla trattativa del contratto. Questi sono stati però rinviati alla prossima settimana, come abbiamo appena appreso da fonti sindacali, precisamente al 24, 25 e 26 gennaio. Di cosa si discuterà?

In questi giorni, precisamente il 18 gennaio, inoltre, prenderà avvio alla Camera, alla Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, l’esame del disegno di legge presentato a fine novembre da tre deputati di Fratelli d’Italia per l‘introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, di cui abbiamo discusso.

Lo stesso giorno, al Senato, si discuterà al Senato del disegno di legge di modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211 sull’Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, al fine di prevedere un fondo per favorire l’organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di viaggi della memoria.

Infine, si stanno iniziando a organizzare molti eventi in occasione del centenario dalla nascita di Don Lorenzo Milani.

Di questo e molto altro discute il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, con una panoramica degli eventi attesi in questi giorni.