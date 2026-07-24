Rinnovo contratto scuola, quando sarà il prossimo incontro? C’è una data: chiusura a fine anno?

Rinnovo contratto scuola 2025/2027, si continua con la parte normativa dopo la firma definitiva della parte economica dello scorso 1° luglio. Il primo incontro in merito, tra Aran e sindacati, si è svolto il 12 maggio e il 22 luglio si è svolto il quarto.

Il prossimo incontro all’Aran, per la prosecuzione della parte normativa, si terrà il 23 settembre, alle ore 11:00.

Il resoconto dell’ultimo incontro

A fornire un resoconto dell’incontro è stata la Uil Scuola. Nel corso dell’incontro, scrivono, sono stati affrontati i temi relativi alla disciplina dell’intelligenza artificiale nella parte comune del contratto e alle disposizioni dedicate al personale delle scuole italiane all’estero.

In apertura dei lavori, la UIL Scuola ha ribadito la necessità di soffermarsi su due questioni che ritiene prioritarie rispetto alla prosecuzione del confronto. La prima riguarda la partecipazione alle relazioni sindacali, con particolare riferimento all’informativa e al confronto. Per la UIL Scuola tali prerogative spettano a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative e non possono dipendere dalla sottoscrizione del CCNL.

La seconda questione riguarda la trasparenza nelle istituzioni scolastiche. Non è sufficiente fornire dati aggregati sull’utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: è necessario garantire alle organizzazioni sindacali e alle RSU l’accesso ai dati analitici, comprensivi dei nominativi dei destinatari e dei relativi compensi, per consentire un’effettiva attività di verifica e controllo nella gestione delle risorse pubbliche.

La bozza contrattuale introduce nella parte delle disposizioni comuni l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, prevedendo principi di trasparenza e tutela dei lavoratori, l’informativa sindacale, il divieto di decisioni esclusivamente automatizzate, la formazione del personale e il monitoraggio dell’impatto dell’IA.

La Uil Scuola ritiene necessario rafforzare il testo specificando che:

l’intelligenza artificiale sia sempre uno strumento di supporto e non possa mai sostituire l’autonomia professionale dei docenti, la libertà di insegnamento e la relazione educativa;

non possa essere utilizzata per sostituire il giudizio professionale del docente nella valutazione degli apprendimenti degli studenti;

siano previste specifiche tutele per il trattamento dei dati personali degli studenti, con particolare attenzione ai minori;

l’introduzione dell’intelligenza artificiale non determini un incremento degli adempimenti burocratici, del carico di lavoro o delle attività amministrative a carico del personale.

Anche sul tema della formazione il testo appare ancora insufficiente. La bozza si limita ad affermare che le amministrazioni assicureranno adeguati percorsi formativi sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, senza però definire tempi, modalità organizzative, risorse dedicate e svolgimento in orario di servizio. Per la UIL Scuola questi aspetti non possono essere rinviati: la formazione deve essere un diritto del personale, sostenuta da adeguati finanziamenti e non può trasformarsi in un ulteriore carico di lavoro o in un onere economico a carico dei lavoratori.

Cosa vogliono i sindacati?

“L’obiettivo che ci siamo prefissati – ha dichiarato tempo fa Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – è quello di permettere un’organizzazione scolastica più efficiente, garantire maggiori diritti ai lavoratori e andare a cancellare le discriminazioni oggi esistenti a livello interno, ad esempio nei confronti dei precari, e rispetto agli altri comparti, dove benefit e indennità risultano decisamente superiori”.

Nello specifico, l’Anief intende agire in Aran per garantire la contrattazione integrativa a tutti i sindacati rappresentativi anche non firmatari; portare alla contrattazione alcune materie ad oggi oggetto di confronto tra le materie di contrattazione; inserire la tutela della salute, al fine di riconoscere il burnout; assegnare i buoni pasto anche per il personale scolastico, come già riconosciuto al personale universitario; applicare in modo strutturale per la mobilità annuale le deroghe per figli minori di 16 anni e per genitori over 65enni; approvare la definizione della remunerazione della formazione incentivante e delle figure di sistema (middle management); adottare la disciplina dell’attribuzione dei fondi del dimensionamento al salario accessorio del DSGA e l’incremento della indennità di parte variabile; introdurre la parità di trattamento giuridica e economica tra personale precario e di ruolo; ridefinire le risorse sulla continuità didattica per introdurre una indennità rivolta ai lavoratori fuori sede.

Il resoconto di Flc Cgil

Per la FLC CGIL, il sistema delle relazioni sindacali deve essere anche capace di rispondere alle nuove esigenze del mondo del lavoro. In particolare, è stato chiesto di regolare l’impatto delle nuove tecnologie, quale l’Intelligenza Artificiale (IA), sulle prestazioni di lavoro.

Altrettanto centrale, scrivono “per la nostra organizzazione è la questione della salute dei lavoratori, un concetto che va ben oltre la pur fondamentale sicurezza sul posto di lavoro. Il nuovo testo normativo deve saper intercettare e contrastare fenomeni di disagio lavorativo sempre più diffusi nei nostri settori, a partire dal burnout”.

Durante l’intervento è stato inoltre stigmatizzato il mancato avvio di organismi già formalmente istituiti nei precedenti rinnovi contrattuali, chiedendone l’immediata attivazione. Si tratta, nello specifico dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione e dell’Osservatorio paritetico nazionale, uno strumento fondamentale per monitorare e arginare gli atti unilaterali delle amministrazioni.

È stata riproposta, anche alla luce della recente direttiva europea sulla trasparenza dei dati retribuitivi, la necessità di rafforzare e rendere più esigibile la parte relativa all’informazione successiva concernete l’utilizzo delle risorse del FMOF.

Infine, la FLC CGIL ha sollevato con forza il problema dei ritardi inaccettabili nelle procedure di controllo dei contratti nazionali e integrativi da parte degli organismi preposti (Funzione Pubblica, MEF e Corte dei Conti).

D’Aprile: “Entro il 2026 parte normativa”

Ecco cosa ha detto il segretario generale Uil Scuola D’Aprile ai nostri microfoni: “Ci siamo impegnati per anticipare la parte economica del 2025-2027. Quello di oggi è un buon primo passo, con aumenti del 6%. Da domani al lavoro sulla parte normativa, per discutere. Abbiamo rilevato due osservazioni: una riguarda il recupero dell’anno 2013, si tratta di un furto al personale del pubblico impiego. E poi su venti milioni destinati a incrementare le buste paga degli ATA e DSGA. Gli ATA sono penalizzati mentre ancora gli operatori scolastici esistono ancora sulla carta”.

“Ora si parlerà anche di buoni pasto, magari introdotti nel contratto e poi verificando la parte economica con il Mef”. E le tempistiche? “Credo che entro la fine dell’anno 2026 ci sarà tempo per migliorare la parte normativa del contratto”.

Castellana (Gilda): “Mantenuti patti”

Nel corso dell’incontro tenutosi all’Aran questo pomeriggio, sul rinnovo della parte normativa del CCNL, il Coordinatore Nazionale della Gilda degli Insegnanti-FGU, Vito Carlo Castellana, ha evidenziato alcuni passi in avanti rispetto alle precedenti bozze del CCNL, pur permanendo ancora molti aspetti critici sui quali il sindacato continuerà a confrontarsi.

La Federazione Gilda-Unams ha richiesto il potenziamento degli organismi di controllo per garantire una corretta applicazione del contratto. Nodo fondamentale è la trasparenza, i destinatari dei compensi devono essere resi noti. È stata poi sottolineata l’importanza di ricevere le informative con adeguato anticipo, soprattutto su temi delicati come gli organici, per consentire un esame approfondito da parte delle rappresentanze.

Particolare attenzione è stata dedicata all’intelligenza artificiale, Castellana ha ribadito che l’eventuale formazione deve svolgersi in orario di servizio o essere adeguatamente retribuita.

Deve inoltre essere salvaguardato il diritto Costituzionale della libertà di insegnamento, l’IA non deve in alcun modo avere ricadute in materia di didattica.

Altro nodo fondamentale per migliorare la qualità del lavoro è garantire il diritto alla disconnessione, la Gilda ha chiesto limiti chiari ai contatti fuori dall’orario di lavoro e l’utilizzo esclusivo di strumenti istituzionali per le comunicazioni. “La Federazione Gilda-Unams – ha dichiarato Castellana a margine dell’incontro – continuerà a sostenere queste e altre proposte, con l’obiettivo di rafforzare le tutele del personale e migliorare la qualità delle relazioni sindacali”.

Lo diffonde in una nota la Federazione Gilda Unams

La direzione di Cisl Scuola

La CISL Scuola ha richiesto che, nelle materie riservate alla contrattazione integrativa, siano recepite le novità recentemente introdotte dal D.L. 19/2026, con particolare riguardo alla definizione di ulteriori criteri da utilizzare nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale come anche nelle assegnazioni provvisorie.

Infine, con riferimento alla formazione in servizio continua e incentivata, la CISL Scuola ha richiamato l’esigenza di disciplinare in sede di negoziato anche le disposizioni previste dall’art.16- ter del D.Lgs 59/2017 (docente stabilmente incentivato).

Il programma dell’Aran

Nell’incontro del 12 maggio le delegazioni sindacali rappresentative presenti hanno riscontrato da parte dell’Aran due volontà principali: chiudere la trattativa in fretta, possibilmente entro la fine dell’anno solare, e portare avanti la contrattazione attraverso incontri tecnici tematici di tipo prevalentemente on line.

I sindacati hanno espresso i loro dubbi, sostenendo che questo genere di trattativa necessita certamente di approfondimenti tematici, ma non certo relegandoli ad un confronto a distanza.