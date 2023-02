Ripetizioni online a prezzi stralciati: idea due universitari

Due ex studenti universitari fiorentini di ventun anni hanno assunto 100 professori in tutta Italia, dando così corso al loro progetto YouLearn, una piattaforma online che offre ripetizioni a distanza pensate per gli studenti degli istituti superiori dal primo al quinto anno: video lezioni di storia, matematica, fisica, arte, inglese, filosofia accompagnate da quiz interattivi e certificati.

Ivan e Lorenzo, questi i nomi dei due ragazzi, hanno lanciato tale sistema online mettendolo a disposizione di tutti gli studenti, soprattutto per coloro che non possono permettersi lezioni private. Da qui la schiera dei 100 professori, accuratamente selezionati e l’avvio di una piattaforma con oltre 1.200 corsi.

Tra i professori -riporta La Nazione di Firenze- anche Barbasophia, il seguitissimo canale Youtube in cui si parla non solo di filosofia ma anche di film, letteratura, politica e attualità, My Matematica e per la storia dell’arte c’è WikiPedro.

In ogni caso nelle prime 12 ore di lancio di YouLearn sui canali Instagram sono stai sottoscritti 50 abbonamenti, considerato che per usufruire delle ripetizioni online sono disponibili abbonamenti mensili dai 7 ai 9 euro mentre i ragazzi disabili avranno accesso gratuito e illimitato ai contenuti.

“Da uno studio – sottolineano – è emerso che sono 250mila i ragazzi con bisogni speciali e sono quelli che soffrono maggiormente e hanno più necessità di approfondimenti privati. Ma il nostro obiettivo è quello di rendere questo sistema gratuito per tutti. Era l’idea iniziale, solo che dopo abbiamo dovuto fare i conti con la realtà. Abbiamo dovuto chiedere dei finanziamenti e ora abbiamo bisogno di far fronte alle spese”. Un lavoro lungo, di due anni, ma che alla fine ha dato i suoi frutti