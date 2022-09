Riscatto gratuito della laurea: un punto promosso dal M5S di Conte

I vari partiti sindacali stanno via via esponendo i punti centrali dei loro programmi elettorali in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Tra gli argomenti che stanno a cuore al Movimento 5 Stelle capitano dall’ex premier Giuseppe Conte c’è proprio quello del riscatto gratuito della laurea.

Come si evince dal manifesto, i pentastellati affermano:

“Per rendere effettivo il diritto allo studio è necessario rendere gratuito il riscatto della laurea, permettendo così a tutti e tutte di trasformare gli anni di università in contributi per la pensione. Oggi è un costo che pochi lavoratori possono permettersi. Il riscatto gratuito servirà a riconoscere l’impegno nel percorso di formazione e le competenze acquisite per il lavoro da ciascuno ma anche come incentivo allo studio universitario in un Paese nel quale la percentuale di laureati è tra le più basse in Europa”.

⭐️RISCATTO GRATUITO DELLA LAUREA

Come si può riscattare al momento?

La domanda può essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: