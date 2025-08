Risultati assegnazioni provvisorie, quanti e quali saranno i posti disponibili: risponde l’esperto

Lo scorso 25 luglio è scaduto il termine per inoltrare la domanda di mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni). L’assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, dal personale educativo e dal personale Ata.

Cosa accadrà adesso nello specifico? Cosa deve aspettarsi il personale scolastico che ha presentato istanza? Dove e quando vedere e consultare gli esiti? Di questo abbiamo parlato nel corso dell’appuntamento con la Tecnica risponde live di venerdì 1° agosto. Ospite l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara.

Quali saranno i posti disponibili per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie e come funziona?

A questa domanda di una lettrice l’esperto ha risposto: “Questa è una fase cruciale. I direttori generali degli USR (Uffici Scolastici Regionali) stanno convocando i sindacati per informare sull’organico di fatto e sui posti in deroga del sostegno. Si stanno definendo migliaia di posti di sostegno aggiuntivi rispetto a quelli di ruolo e si stanno valutando le esigenze delle scuole per aggiungere cattedre anche di posto comune. La disponibilità è prevalentemente sui posti di sostegno, che sono tantissimi (es. in Calabria, oltre 3.000-3.500 posti di sostegno). Le prime operazioni, subito dopo Ferragosto, verranno fatte sui posti di sostegno. Questi posti saranno spesso occupati da persone titolari su posto comune che chiedono utilizzazione su sostegno, o da assegnazioni provvisorie interprovinciali. Questo processo libererà tantissimi posti comuni che, a loro volta, verranno assegnati in assegnazione provvisoria. Non ci si deve preoccupare se inizialmente la disponibilità di posti comuni sembra bassa (poche unità o decine). Tali disponibilità si creano con la prima tornata di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sui posti di sostegno. I posti che si liberano con la mobilità su sostegno verranno poi offerti per l’assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale. È importante ricordare che le disponibilità successive agli esiti finali andranno alle supplenze, non torneranno nelle assegnazioni”.

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (10:45) se la tua domanda è stata convalidata significa che hanno riconosciuto valide le deroghe e le precedenze che hai dichiarato, o che semplicemente l’hai presentata in modo corretto?

✅ (13:00) come posso sapere se la mia domanda è stata convalidata? io ho trovato solo la domanda che ho compilato in archivio?

✅ (16:15) i bollettini a partire da dopo il 25 agosto disponibili per le supplenze sono stati considerati dopo le assegnazioni e utilizzazioni provvisorie? grazie.

✅ (17:10) è possibile fare rinuncia alla sede assegnata?

✅ (22:40) Ho fatto domanda di assegnazione provvisoria per sostegno primo grado, sono di ruolo in altra regione. L’ usp della provincia che mi interessa ha condiviso i posti di sostegno in deroga. Tutto questi posti in deroga possono essere attribuiti alle assegnazioni provvisorie oppure c’è una quota?

✅ (24:20) posso chiedere per avendo messo il comune di riconoscimento chiedere a USP di andare nella scuola limitrofa? ovviamente con entrambi le sedie conposti disponibili

✅ (25:40) Taranto ha inoltrato una notifica, con allegato file PDF con la mia domanda, non si esplicita il termine CONVALIDA è la medesima cosa?

✅ (28:15) le domande di miglioramento sono successive alle assegnazioni?

✅ (29:50) Su istanze del MIUR di Forlì -Cesena non vedo la spunta. Si conoscono i tempi?

✅ (31:15) Graduatoria provvisoria domanda cartacea: leggo diversi punteggi punteggi riferiti ai candidati da 0 a 12, come interpretarli? grazie

✅ (33:50) Che tempi abbiamo per le convalide?

✅ (34:25) è possibile sapere i posti disponibili nelle scuole specifiche, destinato ad assegnazione provvisoria?

✅ (36:00) ho fatto domanda di assegnazione provvisoria nella stessa provincia in cui ho preso il ruolo sul sostegno, ma nel comune dove risiedo non ci sono posti, i punti di ricongiungimento del coniuge vengono considerati anche in un comune limitrofo o si perdono? La domanda mi è stata convalidata dall usr di competenza

✅ (36:50) cosa devo fare se la convalida non la troverò in archivio e non mi arriverà neanche la mail? in questo caso il termine di 5 giorni da quando decorre?

✅ (37:30) È più facile prendere un assegnazione provvisoria su 9 ore o su 18?

✅ (38:15) a seguito di passaggio di ruolo è possibile svolgere l’anno di prova in assegnazione provvisoria?

✅ (39:10) Le graduatorie provvisorie di assegnazione possono uscire prima del 15?

✅ (40:20) Figlio di età inferiore a 16 anni e madre ultrasessantacinquenne. I punti evidenti sono solo 4. Come faccio a sapere se mi hanno attribuito entrambi visto che l’altro dato è oscurato per privacy? Devo fare ricorso?

✅ (42:10) Sostegno primo grado, provincia di Salerno. Ho possibilità di ottenere assegnazione provvisoria interprovinciale? Ho partecipato con deroga per genitore ultra65, ho solo i 6 punti nel comune di ricongiungimento

✅ (43:50) sono un assistente tecnico. Ho fatto domanda di assegnazione provvisoria.. arriverà l’esito anche su istanze online?