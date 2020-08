Ritorno a scuola a settembre, l’85% dei genitori non aspetta altro: la DaD è stata una delusione

L’85,5 per cento dei genitori si dice favorevole al ritorno in classe dei figli a settembre: il risultato è emerso da un ampio sondaggio – con circa mille persone coinvolte – condotto da IZI, in collaborazione con Comin & Partners, sul punto di vista dei genitori – con figli alla scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado – riguardo alla riapertura delle scuole in corrispondenza del nuovo anno scolastico.

Per la maggior parte serve però sicurezza

Tra i genitori favorevoli al ritorno in classe a settembre, il 51,1 per cento reputa indispensabile che il ministero dell’Istruzione adotti adeguate regole di sicurezza idonee.

Invece, il 34,4 per cento dice sì al ritorno in classe in ogni caso perché considera la didattica in presenza non sostituibile con la DaD.

A proposito di didattica a distanza, in particolare quella attuata nei tre mesi finali dell’anno passato, solo il 60,8 per cento delle famiglie degli alunni la reputa positiva.

Solo il 50,5% ha valutato abbastanza positivamente la DaD e il 10,3% molto positivamente.

Appena per il 15,7% delle famiglie le lezioni on line permettono di sperimentare nuove metodologie didattiche e per il 12,4% che sia un’opportunità per migliorare le competenze digitali

La didattica a distanza? No, grazie

Il 14,5% dei genitori non è invece d’accordo col ritorno dei figli nelle scuole, perché non ritiene possibile garantire condizioni di sicurezza idonee legate a un possibile contagio da Covid-19.

Il sondaggio, per quello che può valere, sembra comunque confermare la speranza delle famiglie sul ritorno a scuola dei figli in coincidenza dell’inizio del prossimo anno: una necessità, per molti dovuta alla consapevolezza che la didattica in presenza risulta più formativa, ma anche agli impegni di lavoro di entrambi i genitori, sentita anche dal Governo.

La stessa ministra dell’Istruzione ha confermato, di recente, che “La scuola inizierà il 14 settembre in presenza. Quante altre volte dobbiamo dirlo?“.