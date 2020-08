Ritorno a scuola: come andrebbe fatta la pulizia dei locali

Già a maggio il Comitato Tecnico Scientifico aveva fornito le prime indicazioni sulla pulizia dei locali delle scuole, prevedendo che: in funzione del ritorno a scuola, prima dell’apertura si facesse una pulizia straordinaria; a scuola già iniziata, si seguisse comunque un protocollo rigido a garanzia della costante sanificazione degli ambienti, dalle classi ai corridoi, dai bagni agli uffici di segreteria, alle palestre. Particolare attenzione alle superfici più toccate: maniglie, interruttori della luce, rubinetti dell’acqua, pulsanti dei distributori automatici, corrimano, banchi e cattedre.

Registrazione e monitoraggio

Una questione particolarmente importante riguarda le modalità di registrazione della pulizia effettuata, per cui bisogna interrogarsi: la scuola ha predisposto una modulistica per il collaboratore scolastico, tale che non sfugga nessuna procedura e nessuna responsabilità? Insomma, come da normali procedure di un protocollo di qualità, viene segnalata la pulizia, ad esempio, prima e dopo la refezione in classe degli alunni? E c’è chi si occupa di rinnovare i contenuti dei dispenser igienizzanti disposti nei punti strategici dell’istituto?

Pulizia di locali aggiuntivi

E un ulteriore nodo problematico: qualora la scuola abbia stipulato accordi e convenzioni con enti o associazioni per l’uso di nuovi locali per le lezioni del mattino o per attività pomeridiane si è reso esplicito chi debba occuparsi della sanificazione quotidiana dei locali? E chi sarà responsabile del controllo e monitoraggio delle attività di pulizia?

Impianti di condizionamento

Non ultima per importanza l’esigenza di un attento controllo e igienizzazione degli impianti di condizionamento dell’aria e degli estrattori.

Il testo del protocollo di sicurezza per le scuole: https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2020/08/Protocollo-sicurezza-scuole_DEF.pdf

Il piano per il rientro a scuola del 26 giugno 2020: https://www.tecnicadellascuola.it/wp-content/uploads/2020/06/Piano-scuola-26.6.2020-ULTIMO-post-CU.pdf