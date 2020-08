Ritorno a scuola, come funzionano l’ingresso e l’uscita: indicazioni del protocollo di sicurezza

Ritorno a scuola, come funzionano l’ingresso e l’uscita: indicazioni del protocollo di...

Come abbiamo scritto in precedenza, è stato firmato nella mattinata del 6 agosto il protocollo di sicurezza relativo alla riapertura delle scuole. Vediamo cosa prevede il testo per quanto riguarda la gestione dell’ingresso e uscita dalla scuola.

Gestione ingressi e uscite dalla scuola

Il protocollo di sicurezza invita le istituzioni scolastiche con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione nei confronti della comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti.

E’ importante, nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire il rispetto delle norme sul distanziamento sociale.

Per questo motivo, ogni scuola dovrà disciplinare le modalità che regolano ingresso e uscita da scuola in modo da integrare il regolamento di istituto, con l’eventuale previsione, ove lo si ritenga opportuno, di ingressi ed uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi.

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Inoltre, i visitatori, il cui ingresso deve essere ridotto, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico.

I criteri da adottare sono:

ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;

limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;

regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;

predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;

pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

