Ritorno in classe a rischio? Secondo gli esperti probabile quarta ondata a settembre

Ritorno in classe a rischio? Secondo gli esperti probabile quarta ondata a...

La variante Delta sta provocando un’impennata di casi, soprattutto nel Regno Unito. In Italia il numero dei contagi rischia di salire già da fine luglio, arrivando a una quarta ondata agli inizi di settembre.

Il Corriere riporta alcune stime provenienti da un report riservato messo a disposizione del governo in queste ore. Secondo il documento, il rischio di un mancato tracciamento dei casi è quello di arrivare a fine luglio con circa 3 mila nuovi positivi al giorno, e al 30 agosto con 11 mila casi ogni 24 ore. Una possibilità che metterebbe a rischio l’inizio dell’anno scolastico, al momento programmato in presenza e senza nessun rinvio.

Si parla di “mancato tracciamento” in quanto si sta attuando, secondo la relazione, “un continuo calo dei tamponi che porta al ribasso i nuovi positivi individuati”. Secondo gli esperti, «un tracciamento efficace prevede di effettuare almeno 300 mila test al giorno per non sottovalutare il rialzo che avverrà nelle prossime settimane, con l’80% di molecolari».

“Il vero nodo è quale riflesso avrà l’innalzamento dei contagi in termini di ospedalizzazioni e decessi” spiega il ministro della Salute Roberto Speranza, “rispetto agli altri Paesi già fortemente colpiti dalla variante Delta noi per fortuna siamo indietro, quindi possiamo osservare quel che accade altrove”.