Riunione CTS scuola e riapertura. Le date aggiornate regione per regione [TABELLA]

Riunione d’urgenza del CTS. Il nuovo Dpcm che ha stabilito il rientro in presenza per il primo ciclo e per le superiori in zone gialle e arancioni, ma la DaD in zona rossa dalla seconda media in su, non attutisce la discordia. Oggi infatti il CTS si è riunito di urgenza per discutere ancora una volta della riapertura delle scuole, come raccontiamo in altri articoli.

Non tutte le regioni si rassegnano alle indicazioni ministeriali e i provvedimenti dei governatori continuano a essere del tutto dissonanti tra loro.

Segnaliamo, a mo’ di esempio, la situazione del Friuli Venezia Giulia, che, nonostante sia zona arancione, mantiene in DaD gli alunni delle superiori a dispetto di un’ordinanza del Tar; o la situazione della provincia di Bolzano che, sebbene in zona rossa, continua a tenere in presenza anche gli alunni delle superiori; ed è di qualche ora fa la dichiarazione del Presidente delle Marche Francesco Acquaroli, che dopo avere stabilito per le superiori una riapertura a partire dall’1 febbraio, alla luce dei nuovi numeri del contagio e in controtendenza rispetto a molti colleghi governatori, vorrebbe tornare sui propri passi e ipotizzare un rientro anticipato almeno di una settimana, ridatando quindi la riapertura al 25 gennaio, avvicinandosi, ma a metà, alle indicazioni ministeriali, che vorrebbero per la zona arancione le superiori in classe già da domani 18 gennaio.

La decisione sta tutta “nei numeri e nella situazione oggettiva, nella verifica giorno per giorno della situazione,” afferma il Governatore Acquaroli. E continua: “La regione ha indice Rt da un mese sotto a 1. C’è stata una recrudescenza nella prima settimana di gennaio” con molti casi che “ora stanno scendendo. Noi abbiamo deciso di posticipare l’apertura delle scuole nei giorni in cui i casi giornalieri raggiungevano le 700 unità e 70 sintomatici.”

REGIONE RIENTRO A SCUOLA I ciclo RIENTRO A SCUOLA superiori Lombardia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, va in DaD Veneto 07/01/21 01/02/21 Piemonte 07/01/21 18/01/21 Campania Dall’11/01/21 25/01/21 Emilia Romagna 07/01/21 18/01/21 Lazio 07/01/21 18/01/21 Toscana 07/01/21 11/01/21 Sicilia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, va in DaD Puglia Le famiglie possono scegliere tra DaD e presenza 25/01/21 Liguria 07/01/21 25/01/21 Friuli Venezia Giulia 07/01/21 01/02/21* Marche 07/01/21 01/02/21* Abruzzo 07/01/21 11/01/21 Sardegna 07/01/21 01/02/21 Bolzano Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza* Umbria 07/01/21 25/01/21 Calabria 11/01/21 01/02/21 Trento 07/01/21 07/01/21 Basilicata 07/01/21 01/02/21 Valle d’Aosta 07/01/21 11/01/21 Molise 18/01/21 18/01/21

