Safer Internet Day, Bianchi: “la scuola ti da un brevetto per navigare nell’epoca in cui sei”

L’8 febbraio si celebra in tutto il mondo il Safer Internet Day, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea.

L’appuntamento, accompagnato dal consueto slogan “Together for a better Internet”, prevede un fitto programma di iniziative organizzate dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore del progetto “Generazioni Connesse”, il Safer Internet Centre, Centro italiano per la sicurezza in Rete. L’evento nazionale si è tenuto al Ministero, alle ore 10.00, e ha visto la partecipazione del Ministro Patrizio Bianchi.

L’intervento del ministro Bianchi

Bianchi: “Il mondo digitale non è la Dad, quella è stata l’emergenza. Il digitale è molto di più, non è chiudere la scuola, ma aprila. Ragazzi di diversi paesi che condividono un progetto di studio, di vita. Il digitale non è solo lo sguardo o la voce, ma anche lavorare sulla parola, sul segno, sulla grafica. L’invito è usare gli strumenti per aprire di più, per fare progetti che prima non si potevamo fare anche con persone che sono lontane”.

E sulle digital skills afferma: “Le competenze digitali non sono soltanto le capacità di conoscere uno strumento ma è più senso di responsabilità. Navigare significa saper fare, sapere dove andare, saper governare la barca, avere proprio la cittadinanza digitale. E la scuola ti da un brevetto per navigare nell’epoca in cui sei. Per aprire la mente al punto tale da usare tutti questi strumenti, devi avere un di più di responsabilità e questa responsabilità te la da solo la scuola.”

E conclude: “Le parole sono pietre. Su internet a volte si usano delle parole così, leggermente. Invece la scuola deve insegnare che ogni parola conta. Internet deve unire e non dividere”.

Tutti gli appuntamenti della giornata