Salute e rendimento scolastico sono strettamente connessi: cosa prevede il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031

Il sistema educativo non è più visto solo come il luogo dell’apprendimento accademico, ma come un “setting” strategico e privilegiato per la promozione della salute e il benessere delle future generazioni. Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031, adottato con l’Intesa Stato-Regioni del 21 maggio 2026, pone la scuola al centro di una visione integrata che unisce istruzione, salute e comunità.

Il Modello “Scuole che Promuovono Salute”

Il cuore pulsante di questa strategia è il Programma Predefinito 1 (PP1) “Scuole che Promuovono Salute” (SPS). Questo programma mira a consolidare un percorso congiunto tra il sistema sanitario e quello educativo, adottando un “Approccio globale alla salute” raccomandato dall’OMS.

L’obiettivo non è semplicemente realizzare interventi sporadici, ma integrare formalmente la promozione della salute nel sistema di istruzione e formazione. Le evidenze scientifiche confermano infatti che salute e rendimento scolastico sono strettamente connessi: gli studenti in buona salute apprendono meglio e, reciprocamente, una buona istruzione è un determinante fondamentale per una vita sana.

Le aree di intervento

Il Piano identifica diverse direttrici d’azione all’interno del contesto scolastico:

Sviluppo delle competenze individuali (life skills): promuovere capacità d’azione che permettano ai giovani di adottare stili di vita salutari e consapevoli.

promuovere capacità d’azione che permettano ai giovani di adottare stili di vita salutari e consapevoli. Contrasto alle dipendenze: la scuola è il setting centrale per prevenire l’uso di tabacco, l’abuso di alcol (specialmente il binge drinking), l’uso di sostanze illegali e le dipendenze comportamentali come il gioco d’azzardo e il gaming disorder.

la scuola è il setting centrale per prevenire l’uso di tabacco, l’abuso di alcol (specialmente il binge drinking), l’uso di sostanze illegali e le dipendenze comportamentali come il gioco d’azzardo e il gaming disorder. Salute mentale e benessere: interventi mirati a prevenire il bullismo, il disagio psichico e a intercettare precocemente segnali di ideazione suicidaria.

interventi mirati a prevenire il bullismo, il disagio psichico e a intercettare precocemente segnali di ideazione suicidaria. Sicurezza e prevenzione infortuni: promuovere la cultura della sicurezza stradale e domestica sin dall’infanzia. Un’attenzione particolare è dedicata alla sicurezza sul lavoro, integrando competenze specifiche nei curricula e nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), garantendo agli studenti le stesse tutele dei lavoratori.

Un ambiente sano e sostenibile

Il PNP riconosce l’importanza dell’ambiente fisico della scuola. Tra gli obiettivi prioritari figura il miglioramento della qualità dell’aria indoor, fondamentale per la salute respiratoria e per le performance cognitive degli studenti. Inoltre, si promuove una ristorazione scolastica di qualità, che utilizzi sale iodato e favorisca la dieta mediterranea per contrastare l’obesità infantile.

Governance e collaborazione intersettoriale

La realizzazione di questa visione richiede una governance condivisa tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). A livello territoriale, questa sinergia si traduce in accordi tra Regioni, Uffici Scolastici Regionali (USR) e ASL per creare reti stabili di “Scuole che Promuovono Salute”.

In conclusione, la scuola nel PNP 2026-2031 diventa un laboratorio di cittadinanza attiva dove il benessere non è solo un contenuto didattico, ma un’esperienza reale e condivisa che coinvolge studenti, docenti, personale non docente e famiglie.