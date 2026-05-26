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26.05.2026

Finto poliziotto truffa docente 68enne: si è fatto consegnare contanti, gioielli e Rolex per un valore di mezzo milione

Redazione
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Indice
L'escamotage
Il terrore della donna

Una truffa andata a segno, con vittima una professoressa 68enne: come riporta Adnkronos, un finto poliziotto è riuscito a farsi consegnare dalla donna contanti, gioielli e Rolex per un valore di circa mezzo milione di euro.

L’escamotage

Tutto è successo ieri, 25 maggio, a Roma. La vittima è stata chiamata con la solita scusa dei gioielli da comparare con quelli di un fantomatico furto. Il finto poliziotto le ha raccontato di indagini in corso sulla sua macchina, con la quale, le ha detto, sarebbero stati messi a segno diversi reati.

Per accertare i primi risultati dell’attività investigativa, è stato chiesto alla 68enne di portare con sé tutti i beni di valore conservati in casa per verificare che non fossero stati rubati. Un incontro fissato, però, non in Questura ma a poca distanza, in mezzo alla strada.

Il terrore della donna

La donna, terrorizzata dal possibile suo coinvolgimento in qualche reato, è uscita rimanendo sempre al telefono con il finto poliziotto, portando con sé 100mila euro in contanti, gioielli e Rolex per un valore di mezzo milione di euro.

All’arrivo sul posto, ad attenderla, ha trovato semplicemente un uomo in abiti sportivi il quale, preso il bottino, ha chiesto alla vittima di aspettare l’arrivo dei colleghi. A quel punto la 68enne ha realizzato di esser stata vittima di una truffa ed è andata dai poliziotti, quelli veri, impegnati ora nelle ricerche del finto collega.

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