Salvini bocciato in diritto

Mi tocca tornare in servizio.

Perché, con Ministri che ignorano il Diritto, il dovere è ritornare ad insegnare.

Lo devo anche ad Antonio che mi salutato,con mia grande gioia,al corteo di ieri a Napoli,quello dello “sciopero illegittimo” del Ministro italiano dei Trasporti.

Antonio,che studiava tanto e bene il Diritto con me,se lo ricorda che, per svolgere il ruolo di Ministro, non serve un titolo di studio o magari una laurea.

E’ la democrazia,bellezza.

Quella che Salvini, insieme col Diritto, ignora.

Siccome, però, sono tornato in servizio come docente di Diritto mi limiterò a valutare, con un bel 3 di incoraggiamento, l’allievo Salvini sul diritto di sciopero.

Che non ha potuto studiare al Liceo Classico perché la sua collega Gelmini, tanti anni fa, decise che lo studio del Diritto non serviva.

Ora si capisce veramente il perché.Salvini ha tuonato contro i lavoratori in sciopero, uno sciopero illegittimo quello proclamato dalla Cgil e da USB, secondo la Commissione di garanzia ma non secondo chi lo ha proclamato. Sempre il Ministro ha poi addirittura redarguito chi vi partecipava arrivando a prospettare sanzioni.

Salvini, evidentemente, oltre a non avere una laurea anche aspecifica non legge i giornali e non segue le tv.

Lo avesse fatto avrebbe saputo che ieri,c’era uno sciopero generale considerato legittimo dalla stessa Commissione di garanzia che aveva valutato come “illegittimo”quello della Cgil.

Su quest’ultimo sarà un giudice (ahinoi, esistono ancora in Italia) a decidere se aveva ragione la CGIL ad invocare la stessa legge che prevede anche scioperi senza preavviso o la Commissione di garanzia.

Ma se pure il giudice desse torto alla Cgil, nessuna sanzione sarà irrogata a nessun lavoratore in sciopero.

Perché, Salvini lo ignora ma fa il Ministro lo stesso perché “è la democrazia bellezza”per scioperare non serve essere iscritti ad un sindacato, basta essere un lavoratore.

E dunque chi ha aderito allo sciopero legittimo proclamato da un sindacato diverso dalla Cgil lo ha fatto legittimamente, e’ sceso in piazza,legittimamente, per fermare lo sterminio di uomini, donne e bambini a Gaza.

E’ sceso in piazza anche per ricordare ai Ministri senza titoli che la democrazia è un valore.

Per tutti,anche per i Ministri senza titoli. Quindi Salvini, 3 in Diritto e studia. La democrazia almeno, se non il Diritto

Franco Labella,docente di Diritto ritornato in servizio