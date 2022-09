Salvini e la leva obbligatoria, Conte chiede a una bimba: “Meglio avere attrezzature informatiche a scuola o sparare?”

Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha dialogato con una bambina nel corso di un suo intervento in piazza per dimostrare quali siano, a suo avviso, le priorità del mondo del scuola approfittando per fare una frecciatina a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’ex premier ha condiviso il video di questo momento sui suoi canali social.

Com’è noto, Matteo Salvini da tempo parla della possibilità di reintrodurre il servizio militare obbligatorio per i giovani. Da poco il leader della Lega ha ribadito questa sua posizione, affermando che “reintrodurre un anno di servizio militare e servizio civile per i nostri ragazzi reintrodurrebbe un po’ di educazione nel nostro paese”.

Conte ha voluto attaccare Salvini usando le parole di una bambina, a cui ha dato voce con tanto di microfono. L’ex Presidente del Consiglio ha chiesto alla piccola in che condizioni si trovi la scuola che frequenta. Quest’ultima ha detto che il suo istituto è dotato di palestra, ma non di adeguate attrezzature informatiche.

“Avete le attrezzature, i computer, i tablet, le attrezzature informatiche?”, ha chiesto Conte. “No? Allora dobbiamo investire in questa direzione”, ha affermato.

“Nelle scuole non c’è carenza di poligoni di tiro”

“Salvini pensa alla leva militare, la Meloni guarda alla Polonia e a Orban, all’Ungheria, dove hanno introdotto l’addestramento militare a scuola. Noi non pensiamo che nelle nostre scuole ci sia carenza di poligoni di tiro”, ha sottolineato.

“Meglio le attrezzature informatiche o andare a sparare nei poligoni di tiro?” ha chiesto ancora alla bimba. “La prima” ha risposto ovviamente lei. “Facciamo parlare i bambini che sono più saggi di noi adulti. A volte a noi adulti basta tacere”, queste sono le parole di Conte con cui si conclude il video.