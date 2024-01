Sanremo 2024, cover serata duetti: due canzoni riguardano da vicino il mondo della scuola, sarà presente Vecchioni

Oggi, 26 gennaio, nel corso della trasmissione Viva Rai2, in onda su Rai2, con Fiorello, sono stati resi noti i nomi dei cantanti che duetteranno con i big del Festival di Sanremo 2024 nel corso della serata di venerdì 9 febbraio e dei brani che questi presenteranno sul palco dell’Ariston.

“Sogna ragazzo sogna”, duetto Vecchioni e Alfa: un incontro tra generazioni

Tra questi, come riporta Il Corriere della Sera, ci sono due canzoni che riguardano da vicino il mondo della scuola. La prima è “Sogna ragazzo sogna“, che sarà interpretata dall’ex docente Roberto Vecchioni in coppia con il cantante in gara Alfa. Ecco l’origine della canzone, spiegata dallo stesso autore, secondo quanto ha raccontato lui stesso nel 2022 in un convegno della Uil Scuola: “Sogna ragazzo sogna è stata scritta la notte prima di andare in pensione. L’ultimo giorno di scuola della terza liceo classico. Sapevo che lasciavo i ragazzi per sempre, per me era una ferita. Non esiste l’università rispetto al liceo. Il liceo è umanità e i ragazzi sono uno diverso dall’altro, bisogna capirli uno diversamente dall’altro. Non si possono regimentare con ‘la legge è uguale per tutti’. Quella notte mi è venuto questo raptus di scrivere la canzone e il giorno dopo ho detto ‘per la prima volta in vita mia vengo con la chitarra a scuola’. Ho cantato questa canzone e i ragazzi si son commossi. Quel giorno lì è stato un giorno bellissimo della mia vita. L’unica cosa che mi è dispiaciuta quasi subito è stata che essendo io un uomo, mi è venuta una canzone maschile e invece doveva comprendere anche le ragazze. Anche se poi ho fatto 15 anni di università, non c’è stata più una giornata pari a quella. Il liceo è una cosa coinvolgente, bellissima. È un’avventura continua”.

Il rapper Alfa è intervenuto lo scorso settembre all’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/24 durante l’evento “Tutti a Scuola“, in diretta su Rai1. E proprio mentre i conduttori hanno presentato il giovane, hanno anche raccontato di come ha imparato a rappare meglio grazie alla letteratura latina. Dopo l’esibizione Alfa ha detto: “Al di là del rap per fare il musicista bisogna studiare. Avevo una prof di latino che ci faceva imparare Virgilio a memoria, so rappare adesso grazie a lei. Inizierò quest’anno studiando fisarmonica. Voglio ampliare i miei studi”.

“Notte prima degli esami”, duetto Gazzelle e Fulminacci: la canzone per eccellenza della maturità

Il cantante Gazzelle, invece, porterà la canzone “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti, in coppia con Fulminacci. Il brano, com’è noto, è ormai l’inno della notte precedente alla prima prova di italiano degli esami di maturità.

Come ricorda Fanpage.it, “Notte prima degli esami” è datata 1984 e racconta di una estate romana, vissuta probabilmente dallo stesso cantautore qualche anno prima, intorno alla fine degli anni Sessanta, quando avrebbe dovuto svolgere l’esame di Maturità al liceo classico Giulio Cesare di Corso Trieste, nell’omonimo quartiere capitolino.

Sanremo 2024, gli altri duetti

Ecco gli altri duetti annunciati oggi di Sanremo 2024:

• Alessandra Amoroso si esibirà con Boomdabash in un medley;

• Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma canterà La Rondine del padre Pino Mango;

• Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia canteranno Sweet dreams degli Eurythmics;

• BigMama con Gaia, la Nina e Sissi canteranno Lady Marmalade;

• Bnkr44 con Pino D’Angiò canteranno il brano pubblicato nel 1981 da quest’ultimo Ma quale idea;

• Clara con Ivana Spagna e il coro delle voci bianche del Teatro regio di Torino canteranno Il cerchio della vita della stessa Ivana Spagna;

• Dargen D’Amico con BabelNova Orchestra farà un grande omaggio a Ennio Morricone;

• Diodato con Jack Savoretti porteranno sul palco Amore che vieni amore che vai di Fabrizio De Andrè;

• Emma con Bresh farà un medley di Tiziano Ferro;

• Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani proporrà un omaggio “a specchio” delle rispettive canzoni Che sia benedetta e Occidentali’s Karma;

• Fred De Palma con gli Eiffel 65 proporrà un medley dei successi di questi ultimi;

• Geolier con Gigi D’Alessio, Guè e Luchè faranno un medley di brani tra rap e neomelodici intitolato Strade;

• Ghali accompagnato dal producer tunisino Rat Chopper proporrà un medley dal titolo Italiano vero di cui farà parte anche L’Italiano di Toto Cutugno.

• Il Tre con Fabrizio Moro si esibirà in un medley di successi di Moro;

• Il Volo con Stef Burns proporrà Who Wants to Live Forever dei Queen;

• Irama con Riccardo Cocciante duetteranno in Quando finisce un amore;

• i La Sad con Donatella Rettore canterà Lamette;

• Loredana Bertè con Venerus porterà sul palco Ragazzo mio di Luigi Tenco;

• Mahmood con i Tenores di Bitti duetterà in Come è profondo il mare di Lucio Dalla;

• Maninni con Ermal Meta canterà Non mi avete fatto niente;

• Mr.Rain con i Gemelli Diversi proporrà Mary;

• Negramaro con Malika Ayane porterà sul palco Canzone del sole di Battisti;

• Renga e Nek si esibiranno in un medley delle loro canzoni;

• i Ricchi e Poveri con Paola e Chiara canteranno Sarà perché ti amo e Mamma Maria;

• Rose Villain con Gianna Nannini duetteranno in un medley;

• Sangiovanni con Aitana proporrà un medley di Farfalle e Mariposas;

• i Santi Francesi con Skin porteranno sul palco Hallelujah;

• The Kolors con Umberto Tozzi canteranno un medley dei più grandi successi di Tozzi.