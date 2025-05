Sasso contro le finestre della scuola, alunna colpita mentre è in classe: portata in ospedale

Sasso contro le finestre della scuola, alunna colpita mentre è in classe:...

Un gesto riprovevole che poteva avere risvolti ben più gravi. Una studentessa di un liceo di Latina è stata colpita da un sasso mentre si trovava in classe. Lo riporta Latina Today. Non è chiaro da dove sia partito, probabilmente da una strada laterale all’edificio. Tutto è avvenuto oggi, 26 maggio, intorno alle 11, come scrive Fanpage.

La ragazza è stata ferita lievemente

Le finestre della classe, che si trova al piano terra dell’istituto, erano aperte e il sasso ha colpito la ragazza, che è rimasta lievemente ferita. Immediato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza per soccorrere la giovane. La dirigente intanto, appreso l’accaduto, si è recata al comando dei Carabinieri per sporgere denuncia.

Il caso ha creato un particolare allarme fra i docenti e gli studenti del liceo. Qualcuno dalla strada potrebbe aver lanciato dei sassi di proposito contro le finestre della scuola, perché anche le classi che si trovano al piano di sopra, nella stessa ala dell’istituto, hanno avvertito chiaramente il rumore di sassi che urtavano i vetri chiusi delle loro aule. La segnalazione della preside del liceo è ora al vaglio dei Carabinieri che cercheranno di fare luce sul caso.

Celentano: “Un fatto inaccettabile”

Dopo quanto accaduto è intervenuta la sindaca di Latina, Matilde Celentano, che si è detta preoccupata e indignata. “È un fatto inaccettabile, che colpisce non solo una giovane cittadina, ma l’intera comunità scolastica e la nostra città – ha detto -. Intendo rivolgere alla studentessa tutta la mia vicinanza, a nome dell’amministrazione che rappresento, e l’augurio di una pronta guarigione. Seguiamo con attenzione il lavoro delle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per accertare l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili. La scuola – ha poi concluso la prima cittadina – deve essere un luogo sicuro, di crescita e serenità, e faremo tutto il necessario affinché episodi del genere non si ripetano”.