Sbarco sulla Luna, sui canali social del Ministero il video di Parmitano per celebrare il 20 luglio

Cinquantuno anni fa, il il 20 luglio 1969, l’uomo sbarcava sulla Luna.

Una giornata storica per l’umanità, che l’astronauta dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, ha voluto celebrare con un video pubblicato sui canali social del Ministero dell’Istruzione.

“Il 20 luglio è una data particolarmente importante per me: un anno fa infatti ero seduto dentro la mia capsula della Soyuz MS-13 in partenza per la Stazione Spaziale Internazionale e in quel momento celebravo con dei fuochi d’artificio, veramente particolari, il 50° anniversario dell’allunaggio. Buzz Aldrin, con il comandante Armstrong e insieme a Collins, coronavano per la prima volta l’incredibile sogno che ha portato l’uomo dalla Terra alla Luna. Oggi 20 luglio 2020, 51 anni dopo, celebriamo ancora questo incredibile obiettivo”.

Queste le parole che Parmitano rivolge alle ragazze e ai ragazzi, per ricordare la data del 20 luglio, anniversario sia dello sbarco sulla Luna (20 luglio 1969) che del lancio della missione Beyond (20 luglio 2019).

“Purtroppo sono sulla Terra, non posso celebrarlo ancora nello spazio, ma la mia avventura spaziale, con la spedizione 60-61, al comando della spedizione Beyond, resteranno con me per sempre come un incredibile sogno raggiunto. Allo stesso modo, io vi auguro di utilizzare questa giornata piena di speranza, piena di sogni, per pensare al vostro sogno e quali saranno i progetti che vi serviranno per raggiungerlo” conclude Parmitano.