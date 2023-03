Scadenze aprile e maggio per docenti e personale Ata: ecco quello che c’è da sapere

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle scadenza di aprile e maggio per docenti e personale Ata.

Quando scade la domanda di partecipazione agli esami di Stato del II ciclo per fare il Presidente e/o il Commissario esterno? E poi vorremmo sapere se è una domanda obbligatoria oppure facoltativa.

La domanda per la partecipazione agli esami di Stato del II ciclo per fare il Presidente e/o il Commissario esterno scade il 5 aprile 2023. Per i docenti che volessero svolgere la funzione di Presidente bisogna avere un’anzianità di ruolo di almeno 10 anni. L’istanza per fare il Presidente è obbligatoria per i dirigenti scolastici delle scuole del II ciclo, ma è data la facoltà anche ai dirigenti scolastici della scuola del primo ciclo fare l’istanza. I docenti della scuola secondaria, non impegnati come commissari interni, dovranno fare obbligatoriamente istanza di partecipazione come commissario esterno, ma per alcune categorie elencate nella nota 9260 del 16 marzo 2023, è data solo la facoltà di presentare istanza.

Come e quando potranno essere presentate le domande del personale Ata che vuole entrare nelle graduatorie provinciali per il ruolo e gli incarichi annuali?

Per entrare nelle graduatorie provinciali degli Ata, denominate 24 mesi, bisognerà attendere aprile 2023, mese in cui ci sarà l’indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA.

Le domande di ammissione alle procedure potranno essere presentate, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, le cui funzioni per la presentazione delle istanze online saranno aperte, per chi ha almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio in un dato profilo Ata tra la fine del mese di aprile e fino alla metà del mese di maggio.

Quando sarà possibile accedere alle graduatorie GPS I fascia attraverso i cosiddetti elenchi aggiuntivi e chi potrà accedervi?

L’apertura della finestra per l’inserimento degli aspiranti docenti negli elenchi aggiuntivi della I fascia GPS, sarà disposta nel mese di aprile e presumibilmente dal 12 al 27 aprile 2023. Potranno inserirsi in questi elenchi aggiuntivi i docenti che hanno conseguito o conseguiranno entro il 4 luglioo 2023 la specializzazione sul sostegno o l’abilitazione all’insegnamento per una determinata classe di concorso o ancora i laureati nelle facoltà di Scienze della Formazione primaria. Chiaramente chi non avrà conseguito ancora il titolo, accederà negli elenchi aggiuntivi con riserva.