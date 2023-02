Scadenze marzo: tutte le informazioni per docenti e Ata

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica “A domanda risponde”, il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande per dare informazioni sulle scadenze di marzo per docenti e Ata.

DOMANDA n. 1

Quando sarà possibile fare la domanda per Presidente e/o Commissario per gli esami di Stato del secondo ciclo del 2023?

RISPOSTA

La domanda per partecipare, come Presidente e/o Commissario, agli esami di maturità dell’anno scolastico 2022-2023 potrà essere presentata da dirigenti scolastici di scuole secondarie di I e II grado, da docenti in servizio e in pensione da non più di tre anni, dalla seconda metà di marzo alla prima metà di aprile 2023. La domanda si presenta tramite Istanze OnLine dal sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

DOMANDA n. 2

Quando è prevista la presentazione della domanda per la costituzione delle graduatorie interne di Istituto per i docenti e il personale Ata ai fini dell’individuazione dei perdenti posto?

RISPOSTA

Entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di mobilità 2023-2024, fissata probabilmente intorno la metà di marzo, i dirigenti scolastici devono redigere le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto. Quindi si prevede che le scuole chiederanno, a tutto il personale docente e Ata, di presentare la domanda per l’aggiornamento delle graduatorie suddette nei primi 15 giorni di marzo per i docenti ed entro la fine di marzo per il personale Ata.

DOMANDA n. 3

Quando è possibile presentare domanda per il part time del personale docente e del personale Ata?

RISPOSTA

La scadenza per potere presentare istanza di part time per i docenti e per il personale Ata è fissata entro il 15 marzo 2023. Bisogna sapere che il personale già in part time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre 2023 deve produrre specifica domanda entro il 15 marzo . La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.