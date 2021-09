[SCARICA IL TESTO] Inizio scuola, piano screening: arriva l’ok dal Ministero dell’Istruzione

Arriva l’ok da parte del Ministero dell’Istruzione per quanto riguarda la campagna di testing nelle cosiddette “scuole sentinella” (primarie e secondarie di primo grado).

Secondo quanto riportato dal testo, “il monitoraggio, previsto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, verrà

avviato con un carattere di gradualità in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni/PP.AA. Il monitoraggio delle scuole sarà a tutti gli effetti un’azione di sanità pubblica, non assumerà le caratteristiche di altre sorveglianze e non costituirà requisito di

accesso/esclusione alle attività didattiche, in termini di adesione al progetto, mentre restano valide tutte le attività previste a seguito del riscontro di positività al test”.

Gli Istituiti scolastici, ovvero le scuole primarie e secondarie di primo grado, saranno individuate dalle autorità sanitarie regionali d’intesa con gli uffici scolastici regionali, su base provinciale, tenendo conto della:

rappresentatività della provincia di riferimento;

potenziale di adesione;

fattibilità logistica (trasporto verso i laboratori di biologia molecolare individuati).

Ogni Regione/P.A., in base alla numerosità campionaria per provincia (citato all.1) può selezionare uno o più plessi scolastici per ogni provincia selezionando possibilmente studenti da differenti classi. Ogni mese, inoltre, è auspicabile l’inclusione di più plessi scolastici anche in diversi comuni nella stessa provincia.