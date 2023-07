Scelta 150 scuole GPS e GAE 2023, si va verso l’anticipo a luglio, a differenza di un anno fa

Si avvicina il periodo in cui andare a scegliere le 150 scuole per gli incarichi e le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto. Questa volta il Ministero dovrebbe anticipare a luglio la compilazione delle preferenze. Lo ha spiegato nel corso della diretta della “Tecnica risponde live” di venerdì 30 giugno 2023, l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara:

“Il Ministero sta cercando di anticipare i tempi un po’ per tutte le procedure. Mentre l’anno scorso la scelta delle 150 preferenze per gli incarichi e le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto compresi gli spezzoni superiori alle 6 ore, era avvenuto dal 2 al 16 agosto, quest’anno il Ministero andrebbe a proporre (non è ancora ufficiale) delle date che vanno dal 18 luglio all’1 agosto. Periodo in cui andare a compilare su Istanze online con queste preferenze”.

“Questo anticipo farà sì che entro il mese di agosto tutti i primi turni delle cattedre rimaste vacanti dopo le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni, le cattedre disponibili in organico di diritto e in organico dell’autonomia, quindi anche in riferimento alle immissioni in ruolo, quello che rimarrà non assegnato anche dopo le call veloci, verrà assegnato con incarichi annuali e dunque prima le GAE, successivamente le GPS (I fascia, elenchi aggiuntivi alla I fascia, II fascia). Le graduatorie in riferimento alla scelta delle 150 preferenze andranno a destinare il posto dell’incarico annuale”.

