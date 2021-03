Scenari di innovazione didattica nella scuola in presenza e a distanza [DIRETTA 12/3 ore 16]

Nel nuovo appuntamento di Tecnica della Scuola Live, del 12 marzo 2021, ore 16 si parla di innovazione didattico-metodologica nella scuola in presenza e a distanza, con Avanguardie Educative, una rete di scuole (oggi 1200 scuole aderenti e 62 capofila), che vuole integrare le spinte innovative delle scuole con quelle provenienti dalla ricerca. Spinte dal basso e dall’alto, quindi, che si incontrano in AE.

Scenari di innovazione didattica a scuola è il titolo dell’incontro, che vedrà protagonista Elisabetta Mughini, responsabile della Struttura di Ricerca INDIRE, esperta di innovazione metodologica e organizzativa del modello scolastico.

L’innovazione proposta e implementata nelle tante realtà scolastiche che partecipano ad Avanguardie educative è una leva per affrontare il “paradigma della complessità”. Per la scuola, che in una società come quella attuale, deve imparare a muoversi in scenari instabili, fatti di presenza e distanza offrendo sempre occasioni educative significative.

Molti gli esempi che Indire ha osservato nelle scuole di AE, dove era già maturata la visione di una scuola digitale, nell’incontro virtuoso tra nuove metodologie partecipative e collaborative (vedi idee come Debate, MLTV, Service learning e/o Teal) e l’uso delle Tecnologie per gestire anche a distanza la relazione e il lavoro/apprendimento con gli studenti.

