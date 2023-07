Schettini incontra il suo ex docente: “Hai riscoperto il tuo modo di fare fisica nei miei video, grazie. Ti posso interrogare?”

Schettini incontra il suo ex docente: “Hai riscoperto il tuo modo di...

Un incontro davvero toccante che dimostra quanto il legame tra studenti e docenti può rimanere intatto nel tempo se non, addirittura, fortificarsi e assumere nuove forme. Le due persone ad essersi ritrovate dopo tanto tempo sono Vincenzo Schettini, il famoso professore influencer a capo del progetto “La Fisica Che Ci Piace”, e il suo vecchio docente di fisica.

Schettini è ormai molto noto, e in questo periodo spesso ha preso parte a convention, convegni e manifestazioni varie. Nel corso di una di queste, nello specifico durante il festival “Il libro possibile” 2023, che ha avuto luogo qualche giorno fa in Puglia, l’influencer, sul palco, ha intravisto, seduto ad ascoltarlo tra il pubblico, il suo ex insegnante e ha espresso tutta la sua gioia nel vederlo.

“No vabbè ragazzi, non potevo iniziare meglio: un professore di fisica, che scrive un libro di fisica, che raggiunge tante famiglie, tante persone, tanti studenti, tanti bambini… e che vede, con emozione, seduto in prima fila, il suo professore di fisica”, ha esordito il docente.

“Ti posso interrogare?”, ha detto scherzosamente Schettini al vecchio prof. “Quel pezzo di racconto che tu facevi di fisica a scuola in maniera vera, simpatica, autentica, con tutti gli aneddoti lo hai rivisto, lo hai riscoperto grazie ai miei video. Quindi grazie professore”, ha continuato, rivolgendosi ancora al docente, che ha risposto, si vede dal labiale nel video, “Grazie a te”.

“Un incontro inaspettato, di quelli che ti fanno commuovere. Non ci potevo credere”, ha commentato Schettini su Tiktok.