Scholz ai politici: esprimetevi su scuola, educazione, sostegno alle famiglie e lavoro

Comunione e liberazione chiede ai partiti politici italiani di esprimersi a un mese circa dalle elezioni su scuola, educazione, sostegno alle famiglie e lavoro.

“Ai leader politici che verranno a questo Meeting – ha detto ad Askanews il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz– chiediamo di esprimersi, di dirci le loro idee su temi che spesso nei dibattito politico sono troppo marginalizzati. Soprattutto sull’educazione, sul sistema scolastico, sul sostegno alle famiglie, sul tema del lavoro e sulla formazione delle nostre competenze che sono diverse una volta; politiche attive per chi ha perso il lavoro”.

“Questi temi purtroppo sono poco discussi. Noi cercheremo di mettere al centro del dibattito”.

Al Meeting di Rimini interverrà, tra gli altri, il presidente del Consiglio, Mario Draghi. In occasione dell’incontro dell’Intergruppo sulla Sussidiarietà saranno presenti Enrico Letta, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani Luigi Di Maio ed Ettore Rosato.