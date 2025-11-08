Sciopero generale contro la manovra: anche la scuola coinvolta

Come ormai è noto, è stato firmato il nuovo contratto di lavoro per la scuola, ma se Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals, Gilda, Anief firmano, la Flc Cgil non lo fa, mentre sulla manovra finanziaria varata da Governo, perfino Bankitalia, la Corte dei conti e Istat sono contrari, affermando: “Avvantaggia i ricchi”.

Ed è vero, considerato che la manovra fiscale assegna uno sconto fiscale ai redditi compresi fra 28000 e 50000€. Nella tabella allegata, ad uso ormai dei social, è possibile vedere in rosso l’entità di questo sconto di tasse ANNUO in funzione del reddito.

Dunque, per il sindacato di Landini, i numeri non tornano, sia sulla legge di bilancio e sia sul rinnovo del contratto di lavoro.

Sul contratto si è già detto, ma lo ripetiamo. Spiega la Cgil, dei 150 euro lordi al mese già un 60% è percepito dai docenti sotto forma di Indennità di vacanza contrattuale, per cui l’incremento reale in busta paga sarà tra i 30 e i 50 euro netti, a cui si deve sottrarre l’inflazione del triennio, pari al 17%, per cui l’aumento contrattuale complessivo sarebbe di circa il 6%, pari a qualche caffè in più al giorno.

La Flc Cgil, chiarisce infine: “Gli aumenti non coprono nemmeno un terzo dell’inflazione, e una parte rilevante era già in busta. Avremmo chiesto tre giorni per consultare gli organismi interni: è la prima volta in vent’anni che questo non viene concesso”.

E aggiunge: “È necessario fermare la deriva di una politica che sottrae risorse alla Scuola, all’Università, alla Ricerca e all’Alta Formazione Artistica e Musicale e impoverisce chi vi lavora. Lotteremo in maniera ferma e costante per la salvaguardia dei salari e della dignità del lavoro prestato nell’ambito dei settori della conoscenza”.

Sembra dunque naturale, dal punto di vista del sindacato di Landini, il coinvolgimento nello sciopero da parte del personale della scuola, sia per quanto riguarda il contratto, sia per la manovra fiscale che non li avvantaggia.