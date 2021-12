Sciopero generale del 16 bocciato dal Garante

La Commissione di Garanzia per gli scioperi sta bloccando lo sciopero generale del 16 dicembre proclamato da Cgil e Uil.

La decisione è stata presa perchè lo sciopero non rispetterebbe le regole in materia di rarefazione oggettiva.

In altre parole la data del 16 è troppo vicina ad altre date già fissate in precedenza, come per esempio quelle dei trasporti, dei servizi di igiene ambientale e forse anche della stessa scuola.

Adesso Cgil e Uil hanno 5 giorni di tempo per annullare la data del 16 e individuarne un’altra.