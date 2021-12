Sciopero scuola 10 dicembre, la manifestazione di Roma, i temi della protesta

Mancano tre giorni allo sciopero proclamato dalle sigle sindacali in segno di protesta contro la Legge di bilancio 2022. Alla manifestazione di Roma parteciperanno i segretari generali di Flc Cgil, Francesco Sinopoli, Uil Scuola Rua, Pino Turi, Snals Confsal, Elvira Serafini e Gilda Unams, Rino Di Meglio.

Il corteo partirà alle 10.30 da Porta San Paolo (Piramide) con concentramento alle 10.00 verso Ministero dell’Istruzione a viale Trastevere. Chiusura della manifestazione prevista per le 13.00.

I temi della protesta

TEMI ECONOMICI

· MANOVRA da 33 miliardi. Solo 0,62% viene destinato alla PROFESSIONE DOCENTE. Per pochi e a premio.

· 87 euro la previsione di aumento nel NUOVO CONTRATTO. 12 euro è l’aumento legato alla DEDIZIONE.

· 17 miliardi per le infrastrutture della scuola nel PNRR. 210 milioni di euro nella LEGGE di BILANCIO per il personale

· 350 euro la differenza attuale tra personale PA e personale della SCUOLA

· ORGANICO COVID: 300 milioni trovati in corsa per gli INSEGNANTI.

ZER∅ risorse per il personale ATA

LE MISURE A COSTO ZERO, CHE NON SI FANNO

· Concorso riservato per Dsga facenti funzioni

· Abolizione dei vincoli sui trasferimenti del personale

· Fine delle incursioni legislative in materia di contratto

· Snellimento dei procedimenti amministrativi, riduzione del peso della burocrazia

LE MISURE URGENTI, ATTESE DA ANNI