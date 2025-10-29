Scontro tra bus studenti e auto, un morto in provincia di Treviso. Lievi ferite per i ragazzi

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 7.45, alle porte di Oderzo, in provincia di Treviso. Un’automobile e un autobus che trasportava una cinquantina di studenti si sono scontrati frontalmente: nell’impatto ha perso la vita il conducente dell’auto.

A seguito della collisione, entrambi i veicoli sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, supportati da una squadra della sede centrale di Treviso, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e a soccorrere le persone coinvolte.

Il conducente dell’auto è deceduto sul colpo per la violenza dell’impatto, mentre i passeggeri del bus – tutti studenti – hanno riportato solo lievi ferite. Presenti anche il personale sanitario del Suem 118, con tre ambulanze e un elicottero, oltre ai Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.