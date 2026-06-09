Scrutini ed esami, traghetto Procida-Ischia in avaria: docenti vanno a scuola in gommone per arrivare in orario

Indice I docenti hanno subito trovato una soluzione

Alcuni docenti hanno dovuto raggiungere la propria sede di lavoro in gommone: questo quanto è successo ad un gruppo di insegnanti che dovevano raggiungere Ischia da Procida. Il motivo? Il traghetto in avaria.

Come riporta Ansa, i docenti hanno raggiunto Ischia a bordo di due gommoni noleggiati per evitare ritardi che avrebbero compromesso lo svolgimento di scrutini ed esami. I professori si erano recati all’alba al porto per imbarcarsi sul traghetto diretto a Ischia, previsto in partenza alle 7.15.

I docenti hanno subito trovato una soluzione

Il collegamento, però, è stato cancellato dopo che la nave, che avrebbe dovuto raggiungere Procida da Napoli alle 6.00, è rimasta ferma in banchina per un problema tecnico. Appresa la notizia, i docenti hanno cercato soluzioni alternative.

Il successivo collegamento disponibile, un aliscafo con partenza circa due ore più tardi e approdo a Casamicciola, non avrebbe consentito loro di arrivare in tempo negli istituti scolastici dell’isola. Per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, i circa dodici insegnanti si sono quindi organizzati autonomamente, riuscendo a reperire due gommoni a noleggio.

Favoriti dalle buone condizioni meteo, con mare calmo e assenza di vento, hanno raggiunto senza particolari difficoltà il porto di Ischia. Una volta sbarcati, i docenti si sono diretti rapidamente verso le scuole, dove erano attesi da dirigenti scolastici e studenti per l’avvio delle sessioni di scrutinio e degli esami in corso nelle scuole medie e in un istituto superiore dell’isola.