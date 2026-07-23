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Personale della scuola
23.07.2026

Corsi Pnrr, Erasmus, formazione e progetti Mof mai svolti a scuola, Dsga denunciato per peculato: per l’accusa assegnava indebitamente compensi e indennità

Alessandro Giuliani
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Costituisce un reato grave l’atto di pagare nella scuola un esperto, un insegnante, un Ata o un esterno senza seguire le procedure e assicurarsi che il compito assegnato sia stato effettivamente svolto: si rischia una denuncia, il processo, una condanna e, nel caso i fatti siano stati accertati dai giudici, la perdita del posto di lavoro. A trovarsi in questa spiacevole condizione è un Dsga di un istituto scolastico del Materano: il direttore dei servizi generali e amministrativi è stato denunciato per peculato dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Matera.

Nei confronti del Direttore dei servizi generali e ammnistrativo è stato eseguito il decreto di sequestro preventivo che ha sottratto 11.116 euro, quale profitto dell’ipotetico reato: ad emettere il provvedimento è stato il gip del Tribunale di Matera, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura e delegata ai finanzieri di Matera.

Secondo la contestazione accusatoria, riportata dall’agenzia di stampa Ansa, l’indagato avrebbe dichiarato incarichi mai svolti, con falsa documentazione, per percepire indebitamente compensi e altre indennità.

Le fiamme gialle avrebbero anche già “acquisito documenti, svolto accertamenti bancari e sentito persone informate sui fatti per ricostruire gli episodi contestati”.

I testimoni avrebbero confermato che sono state “presentate false attestazioni relative allo svolgimento di corsi e progetti (miglioramento offerta formativa, Pnrr, Erasmus, formazione) e rendicontazione non veritiera tramite schede di attività in cui sono stati riportati orari e dati solo fittizi”.

Corsi di formazioneerasmusMateraPeculatoProgetti a scuola

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