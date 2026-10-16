Scuola, anno sabbatico, part time e permessi: come funzionano i diversi strumenti – DIRETTA ORE 17.00 con Rino Di Meglio

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Come funziona l’anno sabbatico per i docenti? Chi può assentarsi, per quanto tempo e quanto ci rimette? Quali sono le regole delle aspettative per motivi personali, familiari o di studio? Come si fa a richiedere il congedo fino a due anni per gravi motivi familiari, e cosa lo distingue dal congedo biennale non retribuito? Sono solo alcune delle domande che si pone il personale scolastico.

Il tema dei congedi, dei permessi e delle assenze, comprensibilmente, è molto sentito dalla categoria. Come per altri aspetti del comparto scolatisco, la normativa si evolve continuamente, ed è importante conoscere le regole – anche le più recenti, anche le più complesse sul piano interpretativo – per poter usufruire correttamente dei permessi e organizzarsi secondo le proprie necessità.

A chiarire i dubbi su questo argomento, nel corso della diretta di oggi, venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 17.00, sarà il professor Rino Di Meglio, esperto di normativa e di legislazione scolastica, protagonista di una nuova rubrica tutta dedicata agli aspetti tecnici del comparto. La diretta potrà essere seguita sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.