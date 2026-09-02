Mille dollari agli studenti per andare a lezione: così Detroit combatte l’assenteismo scolastico. Pioggia di critiche

Un incentivo per combattere l’assenteismo scolastico, sotto forma di contributo economico per gli studenti. È l’iniziativa messa in atto a Detroit, in Michigan, dove le scuole pubbliche hanno deciso di mettere in atto una nuova strategia per riportare i ragazzi a scuola. Nella città statunitense, infatti, l’abbandono degli studi ha raggiunto livelli preoccupanti. A riferire la notizia è SkyTg24.

“Fino a mille dollari per far andare gli studenti a scuola“, riporta la testata. “È il piano delle scuole pubbliche di Detroit contro l’elevato tasso di assentesimo degli studenti”. Secondo i dati raccolti nell’anno scolastico 2024-25, si legge ancora nell’articolo, il 60,9 per cento degli studenti del distretto risultava cronicamente assente, avendo perso almeno il 10 per cento dei giorni di scuola“.

“Il programma, chiamato ‘La presenza perfetta paga’, è stato recentemente ampliato ma sta sollevando molte critiche”, prosegue SkyTg24. “Come scrive il New York Post, il piano ‘impartisce lezioni di vita deleterie, ossia l’idea che la semplice presenza costituisca un risultato degno di nota e che si abbia diritto a una ricompensa per aver fatto il minimo indispensabile’“.