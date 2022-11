Scuola digitale, al via la consultazione per docenti: scadenza 15 novembre

Con nota 2028 del 27 ottobre 2022 il MI aveva comunicato alle scuole l’intenzione di coinvolgere i diversi attori del sistema scolastico nell’attualizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), alla luce dei rapidi cambiamenti in atto e dell’evolversi delle tecnologie digitali.

Ha deciso quindi di avviare una consultazione, che si sostanzia nella compilazione di un questionario da parte di docenti e dirigenti.

La consultazione per i docenti è stata ufficializzata con l’invio di una scheda, contenente il link per accedere all’indagine.

Gli insegnanti dovranno fornire alcune informazioni, come gli anni di servizio, la regione e l’ordine di scuola in cui prestano servizio, e poi rispondere ad alcuni quesiti riguardanti il rapporto con le tecnologie digitali e gli ambienti innovativi per l’apprendimento.

Come abbiamo già fatto notare, il sondaggio è aperto a chiunque, quindi potrebbe raccogliere anche le risposte di persone estranee al corpo docente.

Il termine per la compilazione è fissata alle ore 23:59 del 15 novembre 2022.