Scuola digitale, bandi in scadenza il 15 giugno 2021

Il 12 maggio il Ministero ha pubblicato una nota riepilogativa delle azioni che sarebbero state messe in atto nell’ambito del Piano Scuola Digitale.

Tra questi due bandi, in scadenza il 15 giugno prossimo.

Spazi e strumenti digitali per le STEM

Il bando è stato pubblicato con nota 10812 del 13 maggio 2021.

Sono ammesse alla selezione pubblica per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM le istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo di istruzione e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Ogni istituzione scolastica può concorrere per un solo progetto.

Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta progettuale devono inoltrarla ed entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 15 giugno 2021, compilando l’apposito formulario di candidatura tramite la piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”.

Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Le scuole, in particolare, potranno scegliere, a seconda della propria organizzazione didattica:

di allestire ambienti specificamente dedicati all’insegnamento delle STEM;

di dotare spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e collaborativi.

Metodologie didattiche innovative per le STEAM

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali.

Ricordiamo che con l’acronimo STEAM si indicano le seguenti discipline: Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica.

L’avviso si rivolge alle istituzioni scolastiche designate nel ruolo di

capofila di una rete di scuole, costituita o costituenda. Ogni istituzione scolastica può presentare un solo progetto in qualità di capofila.

Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta progettuale devono inoltrarla entro le ore 15.00 del giorno 15 giugno 2021, compilando l’apposito formulario di candidatura tramite la piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, disponibile sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione.

Costituzione di équipe formative territoriali

Segnaliamo anche il bando per la selezione di docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023.

Si tratta di una procedura selettiva per 20 comandi e 200 semiesoneri dal servizio di docenti di ruolo per garantire la diffusione delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale.

Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 15 giugno 2021, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze on line, utilizzando il modello previsto.