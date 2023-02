Scuola finlandese e matematica: da libri con pagine non affollate ad esercizi con immagini che spingono al problem solving

Qualche settimana fa il giornalista Corrado Zunino, nella newsletter de La Repubblica “Dietro la lavagna” ha trattato, con il contributo dell’insegnante Patrizia Casella, il tema della scuola in Finlandia, dopo la polemica relativa alla famiglia finlandese che è scappata da Siracusa perché delusa dalla scuola italiana, analizzando in particolare il modo in cui nel paese scandinavo viene insegnata la matematica. Ciò che è emerso è alquanto interessante e sicuramente potrebbe essere applicato anche in Italia. VAI AL CORSO

Innanzitutto si potrebbe partire dai libri di testo, che in Finlandia sono 18 per 24 centimetri, con una “pagina non affollata, con respiro tra gli esercizi”. In più, nei testi di matematica finlandesi, c’è “largo uso delle immagini che indirizzano al problem solving, consegne brevi e, in classe prima, parole divise in sillabe”.

Nei libri scandinavi l’argomento viene presentato in un riquadro, con immagini significative e parole essenziali, in modo da proporre problemi che possono risolvere anche i bambini che non sanno ancora leggere, procedendo in modo additivo con prove e errori.

Il corso

Su questi argomenti il corso Matematica per la scuola primaria, in programma dal 1 marzo, a cura di Patrizia Casella.

Il corso si propone il raggiungimento di obiettivi ben definiti, volti alla prevenzione e/o all’attenuazione delle difficoltà in matematica, creando dei percorsi didattici adeguati e concreti e, soprattutto, stimolando la curiosità, la logica e il piacere di imparare una materia meravigliosa.

