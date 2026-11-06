Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 2026/27: cambiano i finanziamenti e i requisiti per docenti e famiglie

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato i provvedimenti direttoriali che sbloccano le risorse per la Scuola in Ospedale (SIO) e per l’Istruzione Domiciliare (ID) per l’anno scolastico 2026/2027. Queste risorse sono destinate a tutelare il diritto all’apprendimento e a prevenire la dispersione scolastica degli studenti colpiti da gravi patologie

Risorse oltre 2,3 milioni di euro alle regioni

I provvedimenti del MIM mettono in campo complessivamente 2.321.644,00 euro per l’anno scolastico in corso. A tal fine, la Direzione generale del Ministero ha già autorizzato un primo acconto di 1.029.407 euro immediatamente erogato agli USR (Uffici Scolastici Regionali), mentre il saldo, pari a 1.292.237 euro, verrà liquidato al termine dell’anno scolastico, dopo l’avvenuta rendicontazione delle attività svolte.

Il compenso per i docenti a cattedra intera

Al personale scolastico è riconosciuto un compenso economico per le ore di servizio per un importo pari ad almeno 258 euro per ciascun docente a cattedra intera assegnato alle attività didattiche ospedaliere.

Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare

Pur condividendo la medesima matrice inclusiva, la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare si differenziano per le modalità organizzative:

La Scuola in Ospedale si caratterizza per lo svolgimento del servizio all’interno delle strutture ospedaliere da parte di insegnanti statali facenti parte di sezioni distaccate.

si caratterizza per lo svolgimento del servizio all’interno delle strutture ospedaliere da parte di insegnanti statali facenti parte di sezioni distaccate. L’Istruzione Domiciliare si caratterizza per l’attivazione del servizio d’insegnamento direttamente a casa degli alunni impossibilitati a frequentare le lezioni per gravi motivi di salute.

Quando si attiva l’istruzione domiciliare

Per poter richiedere l’Istruzione Domiciliare, le scuole e i Consigli di Classe devono accertare l’esistenza dell’impossibilità di frequentare le lezioni per almeno 30 giorni, anche non continuativi, a causa di patologie croniche o per la necessità di sottoporre gli alunni a terapie. Fermo restando che la patologia deve essere certificata esclusivamente da un medico ospedaliero o dai servizi sanitari nazionali (SSN), non essendo ritenuta valida la certificazione del medico di famiglia.

La procedura per l’attivazione del servizio domiciliare

Per attivare il servizio domiciliare, la procedura prevede i seguenti passaggi: