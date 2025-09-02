Scuole in ospedale e istruzione domiciliare, rimodulate le risorse destinate agli USR – DECRETO

Il MIM ha pubblicato il Decreto di rimodulazione delle risorse destinate agli UU.SS.RR. per l’erogazione del servizio di istruzione ospedaliera e domiciliare, anno scolastico 2024/2025.
Si tratta del Decreto Dipartimentale n. 2247 del 5 agosto 2025, pubblicato il 2 settembre sul sito del Ministero.
Il Decreto dispone l’ulteriore assegnazione delle risorse per l’a.s. 2024/2025, nei limiti del finanziamento disposto con D.D. 2782/2024, per un importo pari a € 336.838,22, in favore degli Uffici scolastici regionali di cui all’allegato 1 (colonna A).