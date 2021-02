Scuola Puglia, Tar respinge ricorso genitori e dà ragione ad Emiliano

Il Tar della Puglia dà ragione al governatore Emiliano e respinge il ricorso di un gruppo di genitori del 23 febbraio.

L’ordinanza del presidente Emiliano – spiega il Tar – ha lo scopo di permettere la vaccinazione e ha indicato il cronoprogramma.

Dunque resta valida l’organizzazione voluta dalla Regione con frequenza consentita fino al 50% delle scuole superiori e possibilità di scelta alle famiglie se tenere i figli a casa e far seguire le lezioni in Did.

Gli alunni disabili senza connessione o che per varie ragioni non hanno la possibilità di seguire la Did, hanno la possibilità di frequenza.