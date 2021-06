Scuole all’estero, domande per docenti, ATA e dirigenti entro il 21 giugno

Sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami n. 40 del 21 maggio scorso sono stati pubblicati due bandi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il primo prevede la procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all’estero, dall’anno scolastico 2021-2022.

Il secondo la procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all’estero, dall’anno scolastico 2021-2022, per le aree linguistiche francese, spagnolo e tedesco.

Per entrambi i bandi, la domanda può essere presentata tramite POLIS entro il 21 giugno 2021.

Bando per docenti e ATA

Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. Non si valuta l’anno scolastico in corso.

Non sono ammessi coloro che:

nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto più di un mandato all’estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l’effettiva assunzione in servizio;

abbiano svolto un mandato novennale di servizio all’estero;

non possano assicurare una permanenza all’estero per sei anni scolastici a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022. Di anno in anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni;

prestino attualmente servizio all’estero in quanto non sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale.

Bando per Dirigenti scolastici

Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti con contratto a tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l’anno scolastico in corso.

Non sono ammessi coloro che: