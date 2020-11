Scuole Campania, il 25 novembre riaprono infanzia e prima elementare

La Regione Campania riapre, anche se solo in parte, le scuole con la didattica in presenza.

Da mercoledì 25, per dare ai Dirigenti Scolastici il tempo necessario di organizzarsi e di avvertire le famiglie degli alunni, le scuole dell’infanzia e la prima classe della scuola primaria riapriranno con la didattica in presenza.

Per gli alunni e per i docenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte e per quelli della prima classe della scuola secondaria di primo grado continuerà nei prossimi giorni lo screening, prima del loro rientro in classe.

I DS, laddove ne ravvisino la necessità, possono anche scegliere forme di didattica mista in presenza e a distanza, la scelta è demandata alle scuole nella loro autonomia non alla volontà di singoli o di gruppi di genitori.

I sindaci della Campania, qualora lo riterranno opportuno per il contesto epidemiologico locale (numero di positivi nel loro territorio) potranno adottare misure più restrittive con il prolungamento della chiusura delle scuole.

Il ritorno in presenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di primo grado è prevista per il 30 novembre.