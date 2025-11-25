Scuole chiuse Carnevale 2026, le Regioni in cui l’attività didattica sarà sospesa

Non tutte le Regioni hanno deliberato la sospensione delle attività didattiche per il Carnevale 2026. Infatti, si tratta di un provvedimento che riguarda per lo più il Nord Italia (con qualche eccezione).
Le date sono decise dai singoli calendari scolastici regionali.
Vediamo nel dettaglio in quali giorni le scuole saranno chiuse e dove.
BOLZANO
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026
CAMPANIA
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
FRIULI VENEZIA GIULIA
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025
LIGURIA
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
LOMBARDIA
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
MOLISE
Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026
PIEMONTE
Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026
SARDEGNA
Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026
TRENTO
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026
VALLE D’AOSTA
Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026
Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026
VENETO
Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025