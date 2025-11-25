Home Alunni Scuole chiuse Carnevale 2026, le Regioni in cui l’attività didattica sarà sospesa

Scuole chiuse Carnevale 2026, le Regioni in cui l’attività didattica sarà sospesa

Lara La Gatta
Non tutte le Regioni hanno deliberato la sospensione delle attività didattiche per il Carnevale 2026. Infatti, si tratta di un provvedimento che riguarda per lo più il Nord Italia (con qualche eccezione).

Le date sono decise dai singoli calendari scolastici regionali.

Vediamo nel dettaglio in quali giorni le scuole saranno chiuse e dove.

BOLZANO

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026

CAMPANIA

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

FRIULI VENEZIA GIULIA

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

LIGURIA

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

LOMBARDIA

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

MOLISE

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

PIEMONTE

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026

SARDEGNA

Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026

TRENTO

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026

VALLE D’AOSTA

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026

Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026

VENETO

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

