Scuole chiuse fino a Pasqua? C’è chi dice sì, c’è chi dice no

Per l’emergenza coronavirus l’attività didattica è sospesa fino al 15 marzo, ma c’è chi già pensa di estendere il provvedimento addirittura fino a Pasqua, o, al massimo, fino al 3 aprile (con ritorno a scuola lunedì 6).

Lo stesso premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha lasciato aperta l’ipotesi: “Al momento il provvedimento è fino al 15 marzo: in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezze, cercheremo di fare un aggiornamento”.