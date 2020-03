Saranno prorogati i contratti dei supplenti brevi che in questa fase della sospensione delle attività didattiche, vedevano scaduto il loro contratto. Se il titolare continuerà ad assentarsi, allora i supplenti vedranno automaticamente rinnovato il loro contratto e potranno continuare ad offrire il servizio della didattica a distanza per i loro studenti.

Le parole della Ministra Azzolina

Nella diretta facebook delle ore 17,30 del 16 marzo 2020, mandata in onda dalla Ministra Lucia Azzolina sul suo profilo facebook, per quello che riguarda le supplenze brevi dei docenti, la responsabile del Ministero dell’Istruzione dice: “Nel decreto ci sono delle parti che abbiamo scritto noi del Miur, una che mi stava molto a cuore era tutelare i supplenti, cioè i precari con contratti di supplenza breve, potranno essere prorogati i loro contratti perché abbiamo bisogno dei supplenti che continueranno a fare la didattica a distanza e quindi non perderanno il loro posto di lavoro”.