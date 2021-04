Scuole in Puglia, DAD a richiesta dal 7 al 30 aprile

La Regione Puglia continua con la didattica a distanza a scelta delle famiglie.

Con Ordinanza n. 102 del 2021 del presidente Michele Emiliano sono infatti stabilite le regole per la scuola valide dal 7 al 30 aprile. L’ordinanza – chiarisce il governatore – “consente alle famiglie pugliesi che lo desiderano di tutelare la loro salute attraverso la libera richiesta di didattica digitale integrata“. La norma ha dunque l’obiettivo di ridurre al minimo le occasioni di contatto interpersonale negli ambienti chiusi.

Nell’ordinanza leggiamo: “In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1

aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria,

della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono

garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui

famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività

in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero

periodo di vigenza delle presenti disposizioni. Eventuali successive

istanze modificative della scelta già effettuata sono rimesse alla

motivata valutazione del Dirigente scolastico“.

Il provvedimento regionale continua: “Ove il collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica digitale integrata, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta”.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook