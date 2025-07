Scuole paritarie, Valditara aumenta i finanziamenti pubblici e i gestori hanno sempre più bisogno di formarsi: parte il campus estivo ad Assisi

Ha preso il via domenica 20 luglio ad Assisi la nuova edizione del campus estivo di formazione professionale dell’Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica (Agidae), dedicato alle centinaia di rappresentati e responsabili degli enti ecclesiastici, con sei corsi tematici.

“Nelle scuole paritarie rilevante è l’attenzione per lo studente, per la sua formazione morale, intellettuale e spirituale, convinti che solo un adulto accuratamente preparato da giovane può affrontare, responsabilmente e con successo, le sfide future”, hanno tenuto a fare sapere i promotori del corso di formazione.



Tra gli interventi attesi ad Assisi figurano quelli proposti dagli esperti dell’Istituto per le Opere di Religione (Ior), in particolare sulle “Opere e strutture della Chiesa in un sistema ordinato di regole canoniche e civili”.

Di sicuro interesse saranno anche gli approfondimenti su “La diversità delle Opere e il sostegno dello Stato: Scuola, Assistenza, Sanità e Accoglienza“.

A questo proposito, sul sostegno dello Stato a favore delle scuole paritarie, va ricordato che qualche mese fa la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, ha detto che “quest’anno si celebrano i 25 anni dall’approvazione della legge 62/2000, che sancì la parità scolastica, riconoscendo finalmente la piena dignità a numerosi istituti di ispirazione cristiana, che da oltre un secolo rappresentano presidi fondamentali per l’istruzione e la trasmissione delle competenze a ragazze e ragazzi in tutta Italia”.

Sempre secondo Virginia Kaladich è un peccato che non si possa celebrare pienamente questa ricorrenza”, perchè “la legge 62/2000 risulta ancora incompleta in alcuni aspetti cruciali, come il necessario sostegno economico per l’effettiva attuazione delle misure previste”.

A questo proposito, va ricordato che i finanziamenti pubblici per tali istituti risultano crescenti: è di inizio 2025 la decisione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara di firmare due decreti che stanziano complessivamente oltre 750 milioni di euro a favore delle scuole paritarie per l’anno scolastico 2024/2025, di cui 400mila euro per il sostegno agli studenti con disabilità, con un aumento di 50 milioni di euro rispetto all’anno scolastico precedente.

Le risorse destinate a questi istituti sono così ripartite: oltre 500 milioni di euro destinati a tutte le Scuole paritarie, 163 milioni e 400mila euro per il sostegno agli studenti con disabilità, e 90 milioni riservati alle Scuole dell’infanzia.

Le risorse finanziarie sono ripartite tra gli Uffici scolastici regionali, che provvedono ad assegnarle agli istituti paritari di ciascuna regione sulla base di specifici criteri, indicati nei decreti.