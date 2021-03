Scuole Puglia: riaprono asili nido e scuole dell’infanzia a Bari e Taranto

Riaprono gli asili nido e le scuole dell’infanzia in Puglia. Emanata una nuova ordinanza (num. 78) da parte del presidente della Regione Michele Emiliano che dispone, con decorrenza immediata e fino al 6 aprile che le disposizioni per le province di Bari e Taranto non si applicano ai servizi educativi per l’infanzia. Dunque dette attività non sono sospese.

Questa la dichiarazione dell’assessore Sebastiano Leo:

“L’ordinanza num. 78 accoglie le istanze arrivate dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalle organizzazioni sindacali. In particolare al punto 1 stabilisce che la sospensione delle attività in presenza non si applica ai servizi educativi dell’infanzia: i nidi e micronidi che coprono una fascia da 0 a 36 mesi, sezioni primavera e servizi integrativi. La copertura vaccinale del personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia è pressoché totale. Al punto 2 si elimina la previsione della frequenza scolastica in presenza degli alunni e studenti figli di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione, in quanto la difficoltà di individuare in concreto le categorie di lavoratori indicate dalla circolare 1990/2020 del Ministero dell’Istruzione e anche nella successiva nota n. 243 del 4 marzo 2021, potrebbe determinare l’ammissione in presenza di un numero di studenti incompatibile con le esigenze epidemiologiche in atto”.

Nella giornata di oggi seguirà un nuovo provvedimento dedicato alle disposizioni delle altre province pugliesi.

