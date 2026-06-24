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Docenti
24.06.2026

Se i docenti sono appassionati, gli studenti avranno successo: la ricerca dell’American Psychological Association

Redazione
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Lo studio: 679 insegnanti e 17.500 studenti in otto Paesi
L'appello: investire sul benessere dei docenti

Un insegnante entusiasta fa la differenza. Non è solo una sensazione comune, ma una verità scientificamente dimostrata: secondo uno studio pubblicato dall’American Psychological Association, la passione dei docenti per il proprio lavoro è direttamente proporzionale al successo degli studenti, accrescendone fiducia, interesse e rendimento. Al contrario, rabbia e frustrazione agiscono come un freno: un docente irritato o demotivato tende a offrire un’istruzione di qualità inferiore, gli studenti avvertono la tensione e si chiudono, innescando una flessione dei risultati.

Lo studio: 679 insegnanti e 17.500 studenti in otto Paesi

Come riportato dal Corriere, i ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 679 insegnanti di matematica e 17.500 studenti in Cile, Cina, Colombia, Germania, Giappone, Messico, Spagna e Regno Unito. Attraverso lezioni standardizzate, il team ha ricostruito l’intera catena che unisce lo stato d’animo del docente alla prestazione finale degli alunni nei test. La vera sorpresa risiede nell’universalità del meccanismo: nonostante le profonde differenze economiche, linguistiche e culturali tra i Paesi coinvolti, il principio è identico ovunque, la gioia accende l’apprendimento, la rabbia lo spegne. “Insegnare non è solo un’attività intellettuale, è un’attività profondamente emotiva”, spiega la ricercatrice principale Marina Elena Pfeifer della Ludwig-Maximilians-Universität München. “Le emozioni degli insegnanti non sono un semplice effetto collaterale del processo educativo, ma ne sono un motore attivo”.

L’appello: investire sul benessere dei docenti

In un’epoca segnata dal burnout tra stipendi inadeguati e classi sempre più complesse, la ricerca sposta il dibattito su un piano pragmatico. “Un insegnante arrabbiato fatica a gestire la classe in modo efficace, generando scarsi risultati che alimentano ulteriormente la sua frustrazione. Al contrario, un insegnante sereno innesca un circolo virtuoso”, conclude Pfeifer. Gli scienziati rivolgono quindi un appello a dirigenti e legislatori: è urgente introdurre nelle scuole programmi strutturati per la riduzione dello stress, percorsi di supporto psicologico e tecniche di regolazione emotiva. La qualità della scuola del futuro, concludono, non si misurerà solo sulla digitalizzazione, ma sulla capacità di proteggere l’entusiasmo di chi ogni mattina ha il compito di accendere la mente dei giovani.

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